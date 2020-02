‘Santa’: porto in sicurezza e si pensa a yacht e indotto

Le condizioni meteo consentono di proseguire i lavori in porto a Santa Margherita Ligure anche per quanto riguarda il rafforzamento della scogliera esterna a difesa della diga foranea. Riguardo alla banchina, per il secondo cassone è stata ultimata la gettata in cemento; è in corso anche l’armatura del terzo cassone. Ed è stata rimossa la prima parte di banchina per far posto ai primi nuovi cassoni.

E’ indubbio che se i lavori procedono senza troppi intoppi riguardo alle condizioni del mare, il primo lotto di lavori (ripetiamo da 7.500.000 euro) potrebbe essere ultimato prima dell’estate per poi iniziare il secondo lotto (altri 7.500-000 con fondi della Protezione civile nazionale) ad ottobre. A seguire i lavori per il comune il vicesindaco Emanuele Cozzio nella sua qualità di assessore alla Protezione civile. Perché è vero quanto hanno sottolineato sia il governatore Giovanni Toti sia l’assessore regionale Raul Giacomo Giampedrone: dopo la mareggiata si è capito che non ci si può sempre impegnare a rimediare ai danni provocati; occorre partire e prevenire le conseguenze di mareggiate a o dissesto idrogeologico.

C’è tuttavia un altro aspetto da non sottovalutare. Lo scalo di Santa potrà richiamare parte degli yacht del porto Carlo Riva e forse “fidelizzarli”. Un fatto importante che può far volare l’indotto.