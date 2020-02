La festa di San Giovanni Battista (o San G.B.) è fissata per il 24 giugno; a Recco il “Gruppo di amici Falò 1961 San Giovanni Battista” è già al lavoro per contribuire al meglio alla festa di giugno nel rispetto della tradizione.

Sabato dalle 10 alle 16, in passo Nicoloso da Recco, il “Gruppo Amici del Falò 1961”, in maschera poiché siamo in Carnevale, aspetta i cittadini con focaccia, vino bianco, chiacchiere e cioccolata.