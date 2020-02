RASSEGNA STAMPA. Lavori a Sant’Anna, termineranno a giugno

Oggi, giovedì 20 febbraio, auguri a Eleuterio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per le persone lunatiche: San Maturino (1 novembre). Parole: congrega (persone che si riuniscono, in genere con fini non buoni; confraternita religiosa; conferenza del clero).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: gallerie, lavori indispensabili; riapertura a giugno (Commento. Un classico, prima si protesta chiedendo i lavori; poi si protesta perché i lavori non vengono eseguiti con la bacchetta magica).

Sestri Levante: Stagnaro, il regista argentino alla ricerca delle sue radici. Lavagna: la manutenzione affidata ai carcerati (Commento. E’ discutibile annunciare che i futuri giardinieri stanno scontando una pena, potrebbero crearsi pregiudizi). Lavagna ora pensa al controllo del vicinato. Lavagna i genitori di Nardini “Nessun contatto con Andrea”. Lavagna: domani la donazione di Simone De Paoli a Pediatria. Chiavari: la Fondazione Torriglia vende appartamento per finanziare lavori (Commento. In altre parole si intacca il patrimonio). Chiavari: sì al riutilizzo delle pietre del torrente Rupinaro. Chiavari: nuova pavimentazione in piazza Verdi e via Costaguta. Chiavari: borse di studio alla Devoto. Chiavari: ritrovato all’Economica l’antico stemma dei Ravaschieri. Chiavari: la richiesta dei marittimi del diporto. Chiavari: in piazza Matteotti installata la targa a Elena Bono.

Zoagli: è arrivato il pontone, partono i lavori. Rapallo: trasferimento illecito di denaro, sequestrata agenzia in via Trieste. Rapallo: Andrea Cardinale ha conquistato l’Inghilterra con i suoi 24 Capricci. Rapallo: allarme processionaria.

Camogli: alla Pro Loco in vendita biglietti per intercity e frecce.

Orero: occupazione e nuova legge per rilanciare l’ardesia (Commento. Occorre anche tutelare chi acquista, con garanzie di durata e prezzi concorrenziali con altri prodotti). Santo Stefano d’Aveto: riaperto il ponte di Gramizza.