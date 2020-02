Rapallo: studenti-oratori sulla sfida clima & futuro

Da Mariabianca Barberis, Accademia Culturale Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Gli studenti del Liceo Da Vigo, Emanuele Canessa e Pietro Vago che frequentano la classe 5^B del Liceo Classico, sono i protagonisti del terzo incontro all’Accademia Culturale di Rapallo venerdì 21 febbraio alle ore 16 presso Villa Queirolo.

Venerdì 21 febbraio 2020 lo stesso titolo “I giovani e il clima: una sfida per il futuro” in linea con il tema scelto quest’anno dall’Accademia Culturale: “Pianeti terra: quale Futuro?” Proposte culturali per tutte le età.

I ragazzi parleranno di:

Ecologia e ambientalismo, dove saremo fra 20 anni?

I vari aspetti dell’inquinamento globale: quanti danni provocano ? quali conseguenze ci saranno se il mondo non interverrà immediatamente?

Emanuele Canessa e Pietro Vago sono rappresentanti d’istituto del Da Vigo da due anni e durante le numerose assemblee d’istituto hanno portato avanti questo importante argomento legato all’ambiente.