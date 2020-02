Rapallo: sabato una conferenza olistica sull’armonia

Dallo Zonta club Portofino Tigullio Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Lo Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso presente sul territorio dal 1990 è costituito da donne la cui mission è volta a migliorare lo status giuridico, politico, economico, educativo, sanitario e professionale delle donne a livello internazionale e locale attraverso azioni di service ed advocacy.

Al fine di perseguire gli obiettivi di Zonta anche con incontri formativi si è scelto di organizzare una conferenza per il giorno 22 febbraio p.v. alle ore 17.30 a Rapallo presso l’Hotel Italia e Lido dal titolo “Armonia, l’equilibrio degli opposti”.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i partecipanti ad una visione olistica, basata sull’integrità della persona e sulla propria originalità da cui trarre il massimo benessere nel rispetto delle proprie attitudini; non esiste benessere e salute in assenza di armonia dentro e fuori noi stessi. Armonia è accordo, unione e proporzione tra elementi inversi e distinti che cooperano per l’equilibrio sul quale si basa il vero significato di salute, regalandoci un corpo che ci sostiene ed una mente serena.