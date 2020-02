Rapallo: collaborazione con Aprica nella pulzia della città

A Rapallo il cambio di gestione nel settore della nettezza urbana ha generato un netto e costante miglioramento. La ditta Aprica, che ha fama di essere una delle migliori in campo nazionale, sta apportando notevoli mutamenti nell’organizzazione e le stesse maestranze mostrano maggiori motivazioni. Andrea Rizzi è il consigliere incaricato di seguire la nettezza urbana; ruolo che svolge con impegno, assiduità e convinzioni. Doti che certo possedeva anche, nella passata amministrazione, l’assessore Arduino Maini che però, in quanto responsabile dei Lavori pubblici, impegnato coi moltissimi cantieri, non poteva certo essere sempre presente a spronare una ditta non più motivata.

Stamattina all’alba gli operatori Aprica hanno svolto un ottimo lavoro in: via Langano; corso Dante; corso Colombo; scalinata per Montallegro in zona Via Don Minzoni e nella frazione di Santa Maria. Così ha commentato il sindaco Carlo Bagnasco: “Ringrazio come sempre il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi e Aprica per la totale dedizione alla nostra città”.

Naturalmente i cittadini dovrebbero collaborare; chi non pulisce le deiezioni dei propri cani è incivile; chi abbandona rifiuti è incivile; chi getta mozziconi o cartacce al suolo è un incivile. Queste persone dovrebbero percepire che hanno il disprezzo di chi si comporta correttamente. (t.u.)