Rapallo: Camp di calcio estivo presso il Macera

Anche questa estate come ogni anno a Rapallo la PSM calcio Rapallo organizza il Camp di Calcio riservato ai ragazzi dalla leva 2006 alla 2011 più atteso nel Tigullio .

Quest’anno sarà la volta del Europeo Camp PSM dove i partecipanti giocheranno il loro Europeo con le divise delle squadre che parteciperanno realmente al Campionato Europeo rivolto alle Nazionali.

L’inizio è previsto per il 29 Giugno 2020 e le partite si svolgeranno su tre giorni settimanali ( Lunedì,Martedì e Giovedì) dalle 17 alle 20 con rispettive finali nell’ultima giornata prevista per il 14 Luglio 2020 presso il Campo Macera di Rapallo .

Il Camp in questi anni ha coinvolto bambini di Rapallo e non solo provenienti da tutta la provincia di Genova e da molti giovani calciatori in vacanza a Rapallo provenienti da diverse Regioni.