Pallanuoto M/ Sabato il Sori in trasferta contro il Lerici

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante



Sfida di alta classifica sabato alla Mori di La Spezia, fischio d’inizio alle ore 15, direttore di gara Rogondino. In casa del Lerici per il Sori sarà una gara importante, ma non decisiva. Giusto prepararla nel migliore dei modi, senza caricarla però troppo di pressioni. Si deciderà nei piccoli dettagli, la spunterà solo chi avrà più fame e si dimostrerà più gruppo, chi sbaglierà di meno.

Fa una disamina il tecnico De Ferrari, presentando quella che dovrebbe essere una gara affascinante : ” Non nascondo l’importanza di questa gara, che ha un sapore particolare e ci permette di confrontarci contro la favorita per la vittoria finale. Recuperiamo alcuni giocatori, sperando il prima possibile di avere il gruppo al completo. Abbiamo iniziato un nuovo percorso a livello fisico e tattico, penso sia normale incontrare qualche difficoltà e dobbiamo migliorare su vari aspetti. Nonostante ciò siamo ai piani alti della classifica, andiamo a giocarci una partita importante, ma sempre da tre punti. Il Lerici è una squadra costruita per salire quindi per noi andare alla Mori appaiati a loro in classifica non può che essere motivo di orgoglio “