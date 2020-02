Lavagna: sabato in corso Matteotti, la pentolaccia

Da Maria Grazia Tessera, per Arci Ragazzi, riceviamo e pubblichiamo

La ludobiblioteca Libringioco di Lavagna organizza la festa di Carnevale con il patrocinio del Comune e con la collaborazione dell’associazione Arciragazzi Tigullio, della Croce Rossa Italiana, del CIV Centro Storico, del Corpo Bandistico e della scuola di danza di Casarza Ligure “A passo di danza” .

Dalle ore 15.00 di sabato 22 febbraio in Corso Matteotti a Lavagna i volontari delle associazioni accoglieranno i bambini, li truccheranno e li intratterranno con laboratori creativi sul Carnevale. Il Corpo Bandistico, per l’occasione in maschera, suonerà tutto il pomeriggio accompagnando la baby dance e la sfilata delle maschere sul palco. Tutti bambini presenti riceveranno le caramelle contenute nella testa della Arcipentolaccia.

Il gran finale sarà la rottura della pentolaccia dalla Croce Rossa preparata in collaborazione con l’Arciragazzi Tigullio, che regalerà ai bambini caramelle, giochini, stelle filanti e coriandoli. Durante la festa si potrà gustare la cioccolata calda, preparata con il latte del Centro Latte Tigullio e distribuita dai volontari Arciragazzi Tigullio. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi e tutti mascherati piccini e grandi pronti per la sfilata e la rottura della pentolaccia.