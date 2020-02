Fontanabuona: “Sosterrò con convinzione vallata e ardesia”

Dall’ufficio comunicazione di Domenico Cianci, candidato al Consiglio regionale con Toti riceviamo e pubblichiamo

l Candidato Domenico Mimmo Cianci ha avuto il piacere di visitare il Distretto industriale dipartimento Cave Ardesia Ligure durante un open day che si è svolto mercoledì.

“Ho potuto constatare con mano lo splendore e la maestria della lavorazione di questa pietra tipicamente Ligure e soprattutto l’importanza di poter assistere questi professionisti nella conservazione della tradizione e nello sviluppo di tutti quegli strumenti politici, amministrativi ed assistenziali utili alla prosecuzione dell’insegnamento ed alla promozione di questa risorsa importante del territorio ligure. Come già ho potuto dichiarare sarò portavoce attivo ed operativo di tutte le soluzioni che anche questo mondo professionale vorrà sottopormi per far sì che la mia ormai prossima attività regionale sia un concreto di azioni volte a tutti i cittadini e soprattutto a tutte le professionalità della Liguria che oggi necessitano di maggiore informazione è migliore assistenza”.

Cianci continua a sostenere, infine, che la Fontanabuona è un territorio che per decenni ha rappresentato un grande polmone economico e sociale. Oggi si percepisce sofferenza. Serve concretezza nella realizzazione di un piano che, oltre alle infrastrutture quali ad esempio il tunnel, individui quelle agevolazioni utili a non far più trasferire Aziende e ad invogliare nuovi insediamenti in zona.

