Cogorno: “Storie a viva voce”, riflettori su Valentina Piazza

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 21 febbraio alle ore 18, nuovo appuntamento con “Storie a Viva Voce”, la Rassegna letteraria organizzata dal Comune di Cogorno con la collaborazione di Aperta parentesi {comunicazione}, Biblioteca del Gatto Fliscano, Istituto Comprensivo di Cogorno, Libreria Leggi e Sogna! e Libreria Fieschi. Nel quarto incontro protagonista l’autrice Valentina Piazza. Titolo dell’appuntamento che si terrà presso la Biblioteca del Gatto Fliscano, nella scuola N.Rocca di via alla Basilica 2, “Il Castello dei desideri”, (Panesi Edizioni), presentato dalla giornalista Virginia Leoni.

“Viola è una giovane donna che gestisce da sola il castello di Lavagna, una cittadina della provincia di Genova. È felice e ama il suo lavoro. All’improvviso la sua vita precipita quando il vecchio proprietario del maniero è costretto a vendere il castello. Un giorno si presenta un possibile acquirente, Valerio, giovane imprenditore di successo, bellissimo e pieno di fascino. La ragazza è intenzionata a rendergli la vita difficile ma, tra dispetti e sotterfugi, i due giovani inciamperanno nell’amore e in un tesoro dimenticato che riecheggia le famose nozze tra il conte Opizzo Fieschi e la nobildonna Bianca de’ Bianchi. La triste leggenda di Cecilia e un amore che sembra giungere a noi direttamente dal passato fanno da contorno ad una fiaba romantica in chiave moderna.”

In contemporanea la Libreria Leggi e Sogna! di Sestri Levante (Ge) organizzerà letture animate, attività ludiche e laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni. Per questo nuovo appuntamento, la libreria, in collaborazione con la casa editrice Babalibri, porterà a San Salvatore un evento di livello nazionale: “MARIO RAMOS DAY. Nel bosco con il Lupo più bello, più forte, più furbo”.

Durante la rassegna sarà possibile visitare la Biblioteca scolastico-civica del Gatto Fliscano e scambiare letture attraverso il Baratto dei Libri e il Book crossing ecologico: ricicla la plastica e prendi un libro!

Valentina Piazza ha 33 anni, è nata il 4 giugno 1986 a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Si è laureata all’Università degli Studi di Milano, a indirizzo Lettere moderne, con una tesi riguardante la storia dell’Inquisizione. Ha lavorato come insegnante di scuola dell’infanzia e come commessa in libreria per alcuni anni. Attualmente vive in provincia di Genova, è sposata e ha due bellissime bambine di sei e quattro anni, da qualche tempo è mamma a tempo pieno e collabora con un blog: ” Romance non stop” per cui scrive recensioni. Ha moltissimi interessi tra cui il disegno, la fotografia e la scrittura. Ha pubblicato per la Literary Romance ” Tesoro di Scozia” e ” Il canto degli abissi”; per Panesi Edizioni ” Il castello dei desideri” invece autopubblicati: ” Raccontami della Scozia”, ” Lo scozzese dei miei sogni”, ” L’anima della spada”, ” nel cuore del vichingo” e ” L’arciere dello Shropshire”. Ha partecipato con il racconto ” Meraviglioso amore” alla raccolta “Natale rosso amore”. Prossime uscite: 2 marzo 2020 con ” Le possibilità sospese”, Harper Collins (collana Elit) e ” Vendetta di ghiaccio” Golem edizioni (maggio 2020).