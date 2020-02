Chiavari: trasporti e sostenibilità, un convegno sulla mobilità futura

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Mobilità sostenibile, parcheggi d’interscambio e percorsi ciclabili. Ecco i temi che verranno affrontati nel convegno pubblico “Mobilità del futuro a Chiavari”, organizzato dall’assessorato alla mobilità e viabilità del Comune di Chiavari per giovedì 27 Febbraio 2020, alle ore 17.30 presso l’Auditorium della Filarmonica in largo Pessagno, con il patrocinio di Città Metropolitana di Genova e del Secolo XIX.

Un momento d’incontro e confronto con la cittadinanza per riflettere insieme sulla rigenerazione urbana sostenibile, volta alla rivitalizzazione socio-economica e alla riqualificazione ambientale di Chiavari, con particolare riferimento non solo ai quartieri cittadini ma soprattutto al centro storico.

Presenti il sindaco Marco Di Capua, l’assessore Giuseppe Corticelli e il consigliere Giorgio Canepa, con la partecipazione del consigliere della Città Metropolitana di Genova, Claudio Garbarino. Moderatore dell’incontro sarà Roberto Pettinaroli (responsabile della redazione Levante del Secolo XIX), interverranno Piero Garibaldi (funzionario dell’ufficio pianificazione della Città Metropolitana di Genova), Andrea Torchio (coordinatore del progetto), Federico Luigi De Franchi Bisso (dirigente della Polizia Locale di Chiavari) e Barbara Tronchi (tecnico incaricato).

«E’ l’inizio di un percorso di condivisione e dibattito sul futuro della città. Sarà l’occasione per presentare e illustrare lo studio commissionato all’Ing. Tronchi dal titolo “Indagine preliminare di fattibilità per l’adeguamento della viabilità veicolare, ciclabile e pedonale del centro storico di Chiavari, ai principi della mobilità sostenibile”. Uno dei punti sottoscritti in fase elettorale nel “Patto per Chiavari” e su cui questa amministrazione ha ricevuto mandato – sottolinea l’assessore alla mobilità e viabilità, Giuseppe Corticelli – Ritengo giunto il momento che Chiavari guardi con fiducia alle realtà di riferimento, anche a livello internazionale, che hanno intrapreso con convinzione la via di una mobilità più rispettosa dei pedoni e dei ciclisti; una mobilità in cui il trasporto locale sia diffuso e capillare, in cui la qualità del vivere in città sia preminente rispetto al tempo che si impiega ad attraversarla».

Chiude Claudio Garbarino, consigliere delegato al piano strategico e ai trasporti della Città Metropolitana di Genova «La Città Metropolitana di Genova con il PUMS, il piano della mobilità sostenibile approvato lo scorso luglio, sostiene lo sviluppo equilibrato e l’integrazione delle modalità di trasporto più sostenibili, valorizza il partenariato pubblico-privato e promuove il dialogo costante con il territorio. L’iniziativa del Comune di Chiavari attua efficacemente le strategie del PUMS metropolitano orientate al miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza e della qualità della vita nel contesto urbano e avvicina i cittadini ad una nuova cultura della mobilità sostenibile».