Chiavari: sì all’ampliamento del posteggio Assarotti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ampliamento del parcheggio in corso Assarotti: ok della giunta al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Riassetto e ampliamento del parcheggio a pagamento, compreso il percorso pedonale adiacente, di corso Assarotti L’amministrazione comunale di Chiavari approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per un costo complessivo pari a 377.770 euro. Grazie all’acquisizione del binario morto della stazione ferroviaria, verrà annessa una porzione di terreno che permetterà la ridistribuzione degli stalli e della viabilità interna.

«L’intervento prevede la riqualificazione dell’attuale parcheggio con la realizzazione di 173 stalli a pagamento per autoveicoli (4 dedicati a disabili) disposti a spina di pesce, 100 stalli per i motocicli e 120 posti per le bici. Provvederemo anche alla creazione di un tratto di pista ciclabile ad una corsia, in corrispondenza del marciapiede a monte della viabilità principale – spiegano il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, e l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso – Rialzeremo, inoltre, i pozzetti dei sottoservizi e predisporremo l’impianto elettrico per un nuovo sistema di illuminazione centrale. La viabilità interna sarà a senso unico, con sviluppo ad anello e varchi di accesso-uscita distinti; le attuali barriere e la cassa per il pagamento automatico verranno smontate e spostate in corrispondenza del nuovo portale di accesso – concludono gli amministratori – Infine, sarà necessaria l’individuazione di una nuova collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e della stazione di monitoraggio ambientale interna all’attuale area di parcheggio».