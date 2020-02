Chiavari: la televisione secondo Aldo Grasso

di Giuseppe Valle

Oreste De Fornari ha intervistato Aldo Grasso sul tema della televisione, specie quella italiana: siamo a Wylab, pomeriggio, verso le ore 18.

L’impressione è stata che si parlasse di un’altra era, di un fenomeno che ormai volge al termine, avendo esaurito la carica iniziale.

Aldo Grasso saluta Fernanda Contri, Sabina Croce e Marisa Spina





In effetti la nostra televisione compie 70 anni, anzi 80 precisa Grasso, docente di storia della televisione all’Università del Sacro Cuore di Milano, perché già negli anni del fascismo era presente, anche se riservata a pochi.

De Fornari chiede a Grasso com’è organizzata la sua giornata e ottiene una risposta spiritosa: come un farmacista che prepara i suoi medicamenti e scrive nel foglio illustrativo q. b. (quanto basta); poi anche come un monaco che si ritira nella sua cella perché il resto della famiglia non ama la televisione.

Guia Croce con Oreste De Fornari e Aldo Grasso





Grasso spiega che quando è comparsa la televisione, i giornali erano spaventati e cercavano di esorcizzarla, descrivendola come un fenomeno transitorio. Bisogna dire che quel nuovo strumento era proprio sconvolgente in sé, ma non per i programmi che trasmetteva. Realizzava l’antico sogno di poter vedere a distanza un avvenimento mentre accadeva. Una sorta di ubiquità. La Chiesa si affrettò a trovarle un santo protettore e le assegnò Santa Chiara d’Assisi che, dal suo letto, riusciva a vedere San Francesco che costruiva il presepio.

I primi tempi furono davvero pionieristici e riuscirono, specie grazie a “Lascia o Raddoppia?” a creare la pax condominialis perché le famiglie si riunivano presso i vicini o nei bar. Per la prima volta i dialettofoni hanno incontrato la lingua italiana (o romana?). Non tutti furono contenti di questa novità: Pasolini e tutta la sinistra prediligevano il cinema, mentre i moderati democristiani spingevano per la televisione, anche se aveva il torto di portare nelle case le ballerine e Togliatti!







Alberto Moravia affermò, senza mezzi termini, che quello televisivo era ” un pubblico di serie B”.

La televisione è nata a Torino ma ben presto, con Amintore Fanfani, si è trasferita a Roma e da Eiar si è trasformata in Rai. Sull’esempio della BBC anche da noi il servizio pubblico aveva tre compiti fondamentali: educare, informare e intrattenere (aggiungiamo: controllare perché l’Europa usciva da decenni di dittature). La rivoluzione è arrivata con le televisioni commerciali, alle quali si oppose Ugo La Malfa., finché gli fu possibile.

Aldo Grasso





L’intervista è proseguita sul tema dei dibattici politici: che differenza con le compostissime “Tribune politiche” degli anni Sessanta e quelle becere, chiassose, gridate fino alla rissa di oggi. Però osserva Grasso che prima o poi tutti, a qualunque schieramento politico appartengano, finiscono a “Porta a Porta” con il misurato Bruno Vespa.

Questo e molto, moltissimo altro si trova nei tre volumi editi dal Saggiatore Storia critica della televisione italiana, che Grasso ha scritto con Luca Barra e Cecilia Penati.

Oreste De Fornari





Grasso, che prima era molto scettico, si è covertito all’auditel avendolo studiato e ritenendolo uno strumento di rilevazione valido. E auditel afferma che in televisione la rissa fa aumentare gli ascolti, come non si sa. Forse c’è una sorta di tam tam? Per De Fornari le risse sono una palestra di dialettica.

Peccato che spesso, quando urlano tre o quattro persone contemporaneamente, non si capisca cosa dicono. Ma forse è meglio così, possiamo sempre immaginare che dicano, anzi strillini, concetti molto intelligenti e profondi…