Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 20

Gli anni più belli

Ore 16,30; 21,00

Regia: Gabriele Muccino – Con: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti Italia 2020

Sarà la storia di quattro amici nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, il cuore del prossimo film di Gabriele Muccino, I migliori anni, che arriva a poco più di un anno dal successo di pubblico di A casa tutti bene – il film italiano più visto del 2018, oltre nove milioni di incassi. A interpretarlo, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Nel cast, new entry per il grande schermo, anche la cantante Emma Marrone

*****

Venerdì 21 e lunedì’ 24

Gli anni più belli

Ore: 15,00; 21,00

Sonic Il film

Ore: 17,30

Regia: Jeff Fowler – Con: James Marsden, Ben Schwartz – USA, 2020 – 100′

Sonic, è incentrato sull’omonimo personaggio dei videogames, l’alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della supervelocità e, inoltre, sa saltare molto in alto e usare l’energia cinetica per combattere.

L’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski (James Marsden), diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si reca a San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità, a sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey).

***

Sabato 22

Sonic – Il film

Ore: 15,15

Gli anni più belli

Ore: 17,10; 21,00

***

Domenica 23

Sonic – Il film

Ore: 15,20; 17,30

Gli anni più belli

Ore: 21,00

*****

Martedì 25 e mercoledì 26

Rassegna:”Lamaca” Cena con delitto

Ore: martedì ore 16,30 / mercoledì ore 21,15

Regia: Rian Johnson – Con: Daniel Craig, Chris Evans – USA, 2019 – 131′

Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo un’imponente festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere eccellente ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio. La lussuosa villa di campagna di Thrombey vede l’arrivo di due ispettori di polizia, dell’investigatore privato Benoit Blanc, e dei familiari del ricco imprenditore, guidati dai figli Linda e Walter e dalla nuora Joni. Con un’eredità che fa gola a ognuno di loro, e con un’indagine che gratta sotto la superficie degli eventi, la costernazione lascia velocemente il posto al sotterfugio e al pregiudizio.

Un cast d’eccezione per un thriller divertito e divertente, che gira a meraviglia come i gialli di una volta

****

Rassegna. “Il grande film restaurato”

Vertigo (La donna che visse due volte)

Ora martedì ore 21,15 / mercoledì ore 16,30

Regia: Alfred Hitchcock – Con: Kim Novak, James Stewart – USA, 1958 – 128′

Sofferente di vertigini dopo un incidente in servizio, John “Scottie” Ferguson lascia la polizia e accetta di lavorare per un vecchio compagno di scuola che gli chiede di sorvegliare la moglie Madeleine che in ricorrenti stati di incoscienza sembra posseduta dallo spirito di Carlotta Valdes, sua bisnonna morta suicida un secolo prima. Ferguson resta affascinato dall’infelice donna e quando è costretto a intervenire per salvarla da un tentativo di suicidio in mare tra i due ha inizio una storia d’amore. Ma una tragedia sta per sconvolgere le vite di entrambi.

In lingua originale con sottotitoli