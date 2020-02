Chiavari: barriere architettoniche

di Giuseppe Valle

Un cittadino mi segnala che c’è un punto critico per chi si muove con passeggini o sedie a rotelle; si trova nei pressi del Bar San Marco, vicino all’attraversamento per accedere al Libraccio; qui le nuove rastrelliere per le biciclette sono state poste talmente vicino ad un’aiuola che si riesce a transitare a stento a piedi. Aggirare l’ostacolo è ancora più difficoltoso a causa del gradino. Inoltre più avanti c’è la scala per scendere nel sottopasso della Stazione.

Si auspica una diversa sistemazione per la sicurezza dei cittadini.