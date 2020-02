Camogli: “Lavori all’ex scalo, polvere e disagi”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

I lavori di palificazione in atto hanno provocato nubi di polvere che si sono sparse per il cantiere e nelle zone limitrofe.

Le foto ed il video allegato dimostrano sia il fatto che le conseguenze.

Nessuna tutela per i passanti (anche bambini!) e per i residenti che hanno respirato per ore un pulviscolo forse pericoloso e che, comunque, hanno insozzato tutta la zona!

Dove sono i controlli? Cosa fa il Comune?

Sembra che l’impresa che esegue i lavori possa fare quello che vuole!

Spero che qualcuno si svegli!