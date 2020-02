Bolkestein: il governo al lavoro, ma non ci sono certezze

Anche in vista della stagione balneare 2020, continua l’ansia e la rabbia dei concessionari balneari, settore di vitale importanza in Liguria. Oggi il ministro per gli affari regionali e delle autonomie Francesco Boccia – riferisce l’Ansa – ha dichiarato: “Continua l’impegno del governo a rimettere ordine a un caos generato da una decisione del precedente governo rispetto agli stabilimenti e alle concessioni balneari: il nostro obiettivo è quello di non rimettere più’ il nostro Paese nella condizione di subire procedure di infrazione. Abbiamo chiesto alle Regioni di trasmetterci la mappatura delle concessioni balneari entro fine marzo perché entro il 30 aprile 2019 lo scorso governo avrebbe dovuto varare il Dpcm con quella mappatura che non e’ mai stata fatta”.

Il ministro ha proseguito: “E’ mancata fiducia tra le istituzioni, c’è stata una rottura tra i diversi livelli istituzionali e noi stiamo cercando di porvi rimedio. Entro i prossimi 45 giorni verrà fuori sicuramente questo Dpcm che dà indicazioni di rotta. Non sarà abbastanza, perché’ aspettiamo la decisione finale di Bruxelles. In questo momento bisogna rispettare tutti gli operatori economici, gli investitori, gli ambientalisti, i sindaci e i presidenti di Regione. Ma il nodo resta uno: se si fanno norme attraverso scorciatoie per portare a casa applausi di brevissimo termine poi si creano pasticci come quello accaduto qui oggi in conferenza Stato-regioni in cui tutti, governatori e sindaci, tirano fuori lettere delle diverse Procure della Repubblica che chiedono i di andare avanti o di fermarsi. Non e’ accettabile, tocca a noi mettere ordine”