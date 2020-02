Avegno: “Parco Portofino, ad esprimersi sarà il Consiglio”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Gruppo consigliare “Attiva Avegno” riceviamo e pubblichiamo

Come ormai consuetudine dobbiamo apprendere le decisioni che vengono assunte dai nostri amministratori da articoli della stampa locale (secolo XIX di ieri) e non, come dovrebbe essere, visto che siamo stati eletti consiglieri comunali, da ciò che dovrebbe scaturire da opportuni ordini del giorno discussi e votati in sede di consiglio.

Accade quindi che venga dato ampio risalto alla decisione attuata dalla giunta di dichiararsi contraria ad aderire al progetto di estendimento del parco nazionale di Portofino su Avegno quando poi tale indicazione non può avere alcun valore amministrativo visto che l’organo deliberante sul tema e’ esclusivamente il Consiglio.

Accade che l’assessore Santoro dica di aver per Avegno coniato il termine “la porta del parco” quando invece tale termine è stato utilizzato da noi (e le registrazioni lo possono confermare) quando già sei mesi fa sostituendoci all’amministrazione abbiamo presentato un ordine del giorno sul tema chiedendo al sindaco quali i motivi dell’inerzia ad informare il territorio del progetto ed in quella sede fu affermato proprio dall’assessore Santoro che sul tema “è immaginabile unicamente un referendum” come riscontrabile dal verbale del Consiglio Comunale.

Accade quindi di sconfessare se stessi (ormai consuetudine per l’amministrazione Canevello) ed infine che da un lato si dichiari la contrarietà al parco e dall’altro si dia la disponibilità a diventarne la “porta naturale”, quindi disposti ad acquisirne gli aspetti positivi e non gli eventuali vincoli, interessante presa di posizione che sarà sicuramente vagliata dal Ministero dell’Ambiente.

Nell’attesa il nostro territorio continua a sperare nella ripartenza economica.