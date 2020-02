Uscio: in Consiglio comunale ritorna la ‘Colle Caprile’

Il Consiglio comunale di Uscio è convocato giovedì 20 febbraio alle ore 20.30. Ordine del giorno:

1 Richiesta alla Regione Liguria di procedere in autotutela all’annullamento della delibera giunta regionale 256/2016. Adozione di tutti gli atti necessari per costituirsi “ad opponendum” nel ricorso presentato dalla Società Colle Ecologico davanti al Tar Liguria per l’annullamento decreto Regione Liguria 5730/2019. Atto di indirizzo.

2 Piano casa. Richiesta signori R. Manetto e E. Martinotti per l’autorizzazione applicazione dell’articolo 3 legge 49/2009.