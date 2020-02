Sestri: “Lavori a Punta Sant’Anna finiti entro giugno”

Dalla segreteria del Sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“Entro giugno saranno ultimati i lavori di ripristino strutturale della Galleria Sant’Anna di Sestri Levante. Sempre per l’estate, con esattezza entro maggio, verranno terminati anche i lavori di sistemazione della scogliera prospiciente. Abbiamo chiesto aggiornamento sulle tempistiche ad Anas Liguria poiché il protrarsi del cantiere, nel caso della galleria, inciderebbe anche sulla viabilità creando ancora disagi ai cittadini. Si tratta di opere importanti per la sicurezza stradale che vanno portate a termine rapidamente. Siamo consci del disagio temporaneo ma altrettanto fiduciosi che, come garantito da Anas, verranno rispettate le tempistiche”.

Lo dichiara in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Traversi.