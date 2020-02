‘Santa’: Villa Durazzo apre ai futuri sposi

Da Progetto Santa Margherita srl riceviamo e pubblichiamo

All’interno della «Rassegna Romantic Time», nel quarto weekend di Febbraio,Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, organizza il «Romantic wedding», un percorso romantico dedicato ai futuri sposi.

L’Arte del wedding planning, step by step, per scoprire come organizzare un perfetto wedding day.

L’allestimento di un matrimonio con rito civile, l’aperitivo nel giardino, la mise en place e la cake design, la confettata, l’intensità di un’emozionante musica classica e il ritmo scatenato di un Dj, per far immaginare ai promessi sposi il fatidico giorno del «SI».

Un viaggio romantico che si concluderà nella meravigliosa Sala degli Stucchi, dove «Loveinportofino Wedding and Event Planner» coinvolgerà gli ospiti con pillole di Bon Ton, Destination Wedding, Make Up & Style, Haute Couture and more…

2 giorni, 2 appuntamenti da non perdere:

il 22 Febbraio, inizio del «Percorso Romantico» alle ore 14:30 – incontro con «Loveinportofino Wedding and Event Planner» alle ore 16:30.

Il 23 Febbraio, inizio del «Percorso Romantico» alle ore 10:30 – incontro con «Loveinportofino Wedding and Event Planner» alle ore 11:30.

A Villa San Giacomo, ottocentesca dépendance di Villa Durazzo, continuerà inoltre l’esposizione di «Dettagli da un matrimonio», dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con approfondimenti su arte, fotografia, pasticceria e composizioni floreali.

L’ingresso all’evento è gratuito ed è aperto a tutti gli sposi, che vogliono rendere indimenticabile ogni istante dal primo momento.