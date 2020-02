‘Santa’: riapre la Casa del mare, incontri col Circomare

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Gli incontri con la Capitaneria di Porto per informare e aggiornare i lavoratori di mare su nuove normative non si terranno più nella sala del consiglio ma alla Casa del Mare in calata porto.

Inoltre il primo appuntamento, quello di sabato 22 febbraio, dedicato al settore pesca, è stato posticipato al 29 febbraio. Di seguito il calendario e la locandina aggiornati…

Venerdì 28 febbraio 2020, ore 17

per il settore del commercio e della ristorazione:

“La Guardia Costiera incontra gli operatori della filiera ittica”

Sabato 29 febbraio 2020, ore 11, diversamente da quanto precedentemente indicato

per il settore della pesca:

“Pesca professionale. Aggiornamenti normativi e chiarimenti. La Guardia Costiera risponde”

Lunedì 16 marzo 2020, ore 17

per il settore della nautica da diporto:

“La nautica da diporto e gli usi commerciali consentiti. La Guardia Costiera fa il punto”..