‘Santa’: la sfilata di Carnevale, da Sa Siro al mare

Prosegue il mese Romantic Time nel complesso di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure: fine settimana dedicato ai futuri sposi con un percorso “romantico-illustrativo”; mentre domenica 23 è in programma il Carnevale cittadino: sfilata colorata animata dalla Filarmonica C. Colombo con partenza da piazza San Siro alle ore 14:30 e arrivo ai Giardini a Mare per rotture pentolacce.

Di seguito il dettaglio della due giorni a Villa Durazzo e in allegato la locandina del Carnevale.

Sabato 22

Villa Durazzo: “Percorso Romantico” a cura di Villa Durazzo.

Dalle ore 14,30 Villa Durazzo presenta il suo percorso romantico dedicato ai futuri sposi e non solo, dal rito al taglio della torta, attraverso la visita alle sale di Villa Durazzo che si vestiranno a nozze per vivere la magia del matrimonio.

Ore 16,30 “I found my Wedding in Santa…”: Bon Ton, Destination Wedding, Make Up & Style, Haute Couture e Non Solo per un speciale Focus sul Wedding” – Evento a cura di Loveinportofino Wedding and Event Planner www.loveinportofino.com – per i dettagli #romantictimesml

Al termine aperitivo offerto da Capurro Ricevimenti.

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

Domenica 23

Villa Durazzo: “Percorso Romantico” a cura di Villa Durazzo. Dalle ore 10.30 Villa Durazzo presenta il suo percorso romantico dedicato ai futuri sposi e non solo, dal rito al taglio della torta, attraverso la visita alle sale di Villa Durazzo che si vestiranno a nozze per vivere la magia del matrimonio.

Ore 11,30 “I found my Wedding in Santa”:Bon Ton, Destination Wedding, Make Up & Style, Haute Couture e Non Solo per un speciale Focus sul Wedding” – Evento a cura di Loveinportofino Wedding and Event Planner www.loveinportofino.com – per i dettagli #romantictimesml

Aperitivo

offerto da Capurro Ricevimenti.

… si prosegue nel pomeriggio.

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.