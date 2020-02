Recco: “Le agevolazioni fiscali, più informazione”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo



Civica ha nuovamente invitato il sindaco a fornire un’adeguata informazione sulle agevolazioni fiscali applicate ai principali servizi in rete nonché sulla rideterminazione del limite di reditto per accedervi.

Il Governo centrale, con decorrenza primo gennaio 2020, ha infatti stabilito di alzare l’asticella dell’Isee da 8.107,5 euro a 8.265 euro.

Per effetto dell’ultimo decreto fiscale, i benefici già previsti per le forniture di energia e gas degli utenti che versano in situazione di disagio economico sono estesi al servizio integrato dei rifiuti.

Spetterà ad Arera (l’Autorità di regolazione di tutti i principali servizi in rete) assicurare l’accesso al nuovo bonus Tari nonché definire le modalità attuative del beneficio “tenuto conto del recupero dei costi efficienti di servizio e di investimento” e sulla base dei criteri che saranno ospitati nel decreto che il presidente del Consiglio dei ministri andrà ad adottare entro il prossimo 23 aprile.

I requisiti per accedervi sono gli stessi degli altri bonus: famiglie con Isee non superiore a 8.265 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Lo sconto è poi accessibile ai titolari di reddito e pensione di cittadinanza e per le famiglie al cui interno vive una persona stabilmente dipendente da apparecchiature elettricomedicali.

La normativa in vigore dal primo gennaio 2020 prevede che l’agevolazione applicata nella bolletta dell’acqua includa anche lo sconto per i costi relativi ai servizi di depurazione.

Lo sconto potrà coprire per una famiglia tipo di tre persone in stato di bisogno (con un consumo di 150 metri cubi annui) circa un terzo del valore della spesa annua sostenuta per la bolletta dell’acqua.

Le condizioni di accesso al bonus fognatura sono identiche a quelle previste per gli altri servizi in rete.