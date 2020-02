RASSEGNA STAMPA. Nasce distretto interregionale “Alte Valli”

Oggi, mercoledì 19 febbraio, auguri a Corrado. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Santi patroni, per chi ha disturbi alla lingua: Santa Barbara (4 dicembre). Parole: buio (scuro, privo di luce, che non permette, o solo relativamente la visibilità; oscurità, tenebra notturna; in senso figurato, ignoranza; incontri a sorpresa).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rezzoaglio: nasce il distretto interregionale “Alte Valli” (Commento. Una lezione alla Riviera). A-12: ispezione notturna ai cantieri (Commento. Dovrebbe rientrare nella normalità). “Bassi”, negozi trasformati in casa, la legge divide (Commento. Piace ai proprietari dei fondi; nei centri storici stupisce il silenzio della stessa Sovrintendenza).

Sestri Levante: Danila Stagnaro, prima vigilessa e comandante della polizia urbana si racconta. Sestri Levante: morto il partigiano Fulvio Curotto. Casarza Ligure: bullismo e cyberbullismo, un incontro. Lavagna: la solidarietà al giovane imbarcato sulla nave in quarantena. Chiavari: dalla latitanza a padrino di Arenella. Chiavari: Carnevale in arrivo. Chiavari: il futuro della Cittadella, un confronto. Chiavari: stamattina commissione sulle osservazioni Puc. Chiavari: nuovi pannelli e regole per le affissioni. Chiavari: Point elettorale della Lega. Chiavari: il Comune aderisce al Dantesì del 25 marzo.

Rapallo: azione legale per recuperare 700 euro da Autostrade. Rapallo: turismo, il futuro è la qualità. Rapallo: menù etnico, verbale pubblicato.

Recco: denunciò l’odissea del marito, ricevuta al San Martino. Recco: rigenerazione urbana, progetto in via Fieschi. Avegno: no all’ingresso nel Parco di Portofino.

Entroterra: sostegno ai negozi dei piccoli Comuni. Fontanabuona: chiusa la provinciale di Neirone, frana a Monteghiro in Favale. Ne: puliti greti e sponde dei torrenti Garibaldo e Graveglia. Varese Ligure: la famiglia sestrese Rossignotti rivuole il castello, usato per motivi di lucro e non culturali.