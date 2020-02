Rapallo: truffatore seriale denunciato a Cicagna

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cicagna, a conclusone di una serie di accertamenti originati da distinte denunce, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria – in stato di libertà – per “truffa mediante piattaforma informatica” un 36enne di Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia.

L’uomo, fingendosi consulente finanziario operante su piattaforme di “Trading on line” riusciva a far sottoscrivere alle vittime – quattro persone residenti in centri nel Tigullio – inesistenti contratti di investimento, rendendosi successivamente irreperibile.