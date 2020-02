Rapallo: sulle confezioni del latte, una guida contro le truffe

Riceviamo e pubblichiamo

Al via la partnership tra Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio, la principale azienda produttrice di latte fresco in Liguria e il Corpo di Polizia Locale della città di Genova per la campagna di sensibilizzazione contro le truffe in città.

Su 300.000 confezioni di latte fresco intero e parzialmente scremato pastorizzati da un litro, in cartoni customizzati dall’azienda Elopak Italia, specializzata in soluzioni di packaging per alimenti liquidi, verrà comunicata la guida per riconoscere le truffe, distribuita gratuitamente in tutti i Municipi della Città di Genova.