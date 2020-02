Rapallo: le processionarie finiscono in trappola

Rapallo dichiara guerra alle processionarie. Divertentissime nei cartoni animati di Disney; goffe nel loro procedere l’una in coda all’altra; pericolosissime, perché urticanti, se a contato con la pelle degli umani o degli animali. Esistono diversi metodi per liberarsene. Ad esempio irrorando prodotti tossici che non possono essere usati nei parchi e nelle aree frequentate , in particolare dei bambini. Così l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha deciso di applicare delle trappole; ne esistono di vari tipi, Il più comune e sicuro sono quelle di legare “collari”, sacchetti appositamente studiati, al tronco dei pini. Quanto le processionarie scendono per andare a cercare altri alberi da colonizzare, finiscono intrappolate. Una ventina di trappole verranno sistemate nei parchi cittadini.