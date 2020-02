Iren prosegue i lavori rinnovando la rete fognaria in via Diaz; dato che l’interruzione della strada provoca disagi alla citytà, sarebbe auspivabile che fosse impiegata maggiore mano d’opera per accellerare la riattivazione del traffico. Nella seconda immagine quella che con un po’ di fantasia alcuni cittadini, pensando a Venezia, hanno ribattezzato il “Mose del Boate”. Le barriere che avrebbero dovute separare le acque, servono ancora?