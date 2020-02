Rapallo: fuga gas, tornate a casa le persone evacuate (2)

I tecnici di Italgas stanno sostituendo le tubazione da cui è scaturita la fuga di gas registrata in tarda mattinata in via Passo Tigullio. Il gas aveva invaso uno scantinato rendendolo saturo. Sarebbe bastata una scintilla a provocare un’esplosione. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo che hanno hanno areato il locale, fatto evacuare le cinque persone che in quel momento si trovano nel palazzo e chiuso le valvole in modo da isolare il tubo con la perdita.

Avvertiti, sono arrivati anche i tecnici Italgas che stanno eseguendo la sostituzione del tubo. Le famiglie hanno potuto rientrare nei loro appartamenti. L’erogazione del gas riprenderà appena ultimato il lavoro.