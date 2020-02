Fuga di gas nella tarda mattinata in Passo Tigullio, al civico 20. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani se per precauzione il 118. La fuga si sarebbe verificata in uno scantinato; si sta provvedendo all’evacuazione dell’edificio che si trova nel centro storico. Sl posto sono attesi i tecnici di Italgas. Il sindaco Carlo Bagnasco si sta interessando alla situazione.