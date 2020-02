Pallanuoto M/ Pro Recco alla grande a Trieste (6-16)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco fa suo l’anticipo serale della quindicesima giornata di campionato in casa del Trieste: 6-16 il risultato finale.

I biancocelesti ritrovano la “Bruno Bianchi” nove mesi dopo la vittoria del 33esimo Scudetto, mister Rudic perde Figlioli influenzato a poche ore dal match. Bastano 39 secondi a Fondelli per aprire la partita e dopo il pareggio immediato di Panerai, la capolista scappa sull’1-6 a metà del secondo quarto trascinata da una tripletta di Filipovic. Un passivo che i padroni di casa rendono meno pesante prima del cambio campo grazie alle reti di Panerai e Mezzarobba (3-6).

I campioni d’Italia rimettono il turbo nel terzo tempo: Ivovic, Di Fulvio e doppio Di Somma portano i biancocelesti sul 3-10 in meno di cinque minuti. Luongo sbaglia un rigore prima della sirena sul punteggio di 5-11, poi apre con un gol gli ultimi otto minuti in cui la Pro Recco dilaga spingendosi fino al 5-16. Miglior marcatore di giornata Filipovic autore di 4 gol.

Domattina la Pro Recco raggiungerà Verona per preparare il big match di Champions League contro l’Osc Budapest in programma venerdì alle 20.30.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2019-2020/regular-season-2019-2020.html#/tabellino/10894:pn-trieste-pro-recco.html