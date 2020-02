Fontanabuona: oggi l’open day sull’ardesia

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Cladio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“L’ardesia rappresenta un tratto identitario della Val Fontanabuona e, più in generale, della nostra Liguria. Ne porta con sé la storia e la tradizione. Ho visitato stamane la Cava Ardè, nel Comune di Orero, ed è stata un’incredibile immersione nelle radici di questa terra. Penso che Regione Liguria sia chiamata a promuovere sempre di più questo settore, per la sua valenza economica, con 18 siti estrattivi e più di dieci aziende attive in Liguria, e quale volano di un turismo archeo-minerario, anche proveniente dall’estero, i cui numeri possono essere davvero rilevanti”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, al termine dell’open day sull’ardesia promosso dal Distretto Industriale-Dipartimento Cave Ardesia Ligure, svoltosi stamane presso la Cava Ardè a Isolona di Orero,

“I primi passi in questa direzione – ha aggiunto Muzio – sono stati fatti attraverso il Piano regionale delle cave, nato dopo un ampio confronto con il territorio e che sarà a breve definitivamente approvato in Consiglio, e attraverso il sostegno alla formazione mirata a recuperare i mestieri legati alla lavorazione dell’ardesia. Questo percorso, a cui come consigliere regionale ho cercato e cercherò di dare il mio contributo, dev’essere alimentato dalla continua riscoperta culturale della bellezza, delle peculiarità e dell’identità della nostra terra, di cui l’ardesia fa parte a pieno titolo”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.