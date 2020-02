Chiavari: domani riunione “Si gioca il futuro della città”

Da Giovanni Giardini consigliere comunale Chiavari riceviamo e ripubblichiamo

Convocazione Commissione Consiliare Permanente 2°- Urbanistica e Territorio-Lavori Pubblici Patrimonio – Ambiente -Opere Pubbliche, Chiavari.

Su richiesta del 6 febbraio u.s. da parte dei Consiglieri Comunali:

Luca Ghiggeri, David Cesaretti, Alice Galli, Federico Messuti e Giorgio Canepa, ho proceduto a convocare, per il giorno 20 febbraio p.v. alle ore 9.00, presso la Sala del Consiglio Comunale, in seduta pubblica, la Commissione Consiliare Permanente 2°da me presieduta.

Come da richiesta con il seguente ordine del giorno:

1) PUC- adozione alle risposte delle osservazioni e delle modifiche effettuate a seguito del recepimento dei pareri prescrittivi della Regione Liguria e Città Metropolitana.

2) Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2020- 2022 ed Elenco Annuale per l’anno 2020.

3) Revoca ai sensi art.6 comma 2 del Regolamento delle Commissioni Cosigliari Permanenti, del Presidente della Commissione Consiliare Permanente 2°- Urbanistica e Territorio -Lavori Pubblici Patrimonio – Ambiente – Opere Pubbliche.

Rendo noto l’importanza dei 3 punti, in particolare il punto1 relativo al Piano Urbanistico Comunale, dove si decide lo sviluppo della città.

In particolare, la discussione delle osservazioni riferite all’ex area Italgas di via Trieste, l’ area della Colmata e l’ area Torriglia a Preli