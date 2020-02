Camogli: colpo grosso, alla Pro Loco anche i biglietti per la Freccia Rossa

Colpo grosso alla Pro Loco di Camogli. Unica in Liguria e tra le pochissime in Italia ad essere autorizzata al rilascio dei biglietti ferroviari anche sulle frecce, compresa la Rossa. Il servizio in funzione da oggi. A chiedere di potere emettere i biglietti dell’agenzia Pico, erano state, a fine dicembre, la vicesindaco Elisabetta Anversa ed Emanuela Cecchi del direttivo Pro Loco.

Per il presidente dell’associazione turistica Antonio Verdina e il vice Alessandro Ligorati, si tratta di un grande servizio offerto a cittadini e turisti che potranno ottenere l’intera gamma dei documenti di viaggio e non solo durante l’orario di apertura della biglietteria ferroviaria, ma anche durante l’orario dell’ufficio Pro Loco. Per il vicesindaco Anversa: un nuovo importante servizio che Camogli è in grado di offrire.

Orario Pro Loco8.15-12.15 e 15.30-18.30; domenica 10-12

orario biglietteria ferroviaria 7-12; 14-16