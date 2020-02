Camogli: autosilo pubblico, altre due ditte interessate

Ex scalo merci di Camogli: buone notizie; anzi, buone voci (perché al momento di questo si tratta). Non ci sarebbe solo l’impresa “Gimaco” a voler costruire l’autosilo pubblico interrato in piazza del Teatro e in parte dell’ex scalo ferroviario. Il sindaco Francesco Olivari conferma l’interesse, che non sarebbe stato ancora ufficializzato, della ditta Ing.Ins:Int che è la stessa impegnata nella costruzione dei box privati interrati nell’adiacente area sotto via Colombo e parte dell’ex scalo; ditta che secondo pareri espressi dagli abitanti, sta lavorando seriamente e arrecando disturbi minimi. Ci sarebbe anche una terza ditta, lombarda; al momento si tratta di una voce.

Intanto una commissione costituita ad hoc esamina il progetto dell’autosilo pubblico. Tra qualche settimana – spiega il sindaco – si saprà se è adeguato. Se la risposta sarà affermativa sarà messo a gara e la ditta che offrirà condizioni migliori si aggiudicherà la costruzione. Sui tempi è prematuro parlare.