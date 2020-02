Calcio: a giugno il primo ‘Torneo dei Quartieri’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dal 15 al 21 giugno 2020 si svolgerà, presso il campo sportivo di Colmata “Franco Celeri”, la prima edizione del “Torneo di Calcio dei Quartieri di Chiavari”, organizzato dal Comune in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano cittadino, destinato ai ragazzi nati nel 2009/2010/2011. Referenti di quartiere i parroci di Bacezza, Caperana, Ri, Chiavari centro, Rovereto, Rupinaro, Sampierdicanne, Campodonico, Maxena e Sanguineto.

Una settimana dedicata al calcio a sette, inteso come momento di svago e condivisione: sono previste, oltre ai match tra i vari team, esibizioni e intrattenimento a cura degli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna.

La squadra vincitrice del torneo sfiderà, successivamente, la prima classificata del torneo di calcio dei sestieri di Lavagna. Per prendere parte alla competizione è necessario compilare l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.chiavari.ge.it, entro e non oltre il 31 marzo 2020, e seguire le indicazioni riportate.

«Si tratta di un’importante occasione di aggregazione per tutti i quartieri e per le comunità cittadine, con una valenza innanzitutto sociale e poi sportiva – esordisce così il consigliere comunale con delega allo sport, David Cesaretti – Confido nella partecipazione e nel fattivo supporto sia delle parrocchie che dei dirigenti scolastici degli istituti compresivi, che si sono rivelati davvero disponibili nel diffondere l’iniziativa. Infine, ringrazio il CSI per la preziosa ed indispensabile collaborazione che consentirà di promuovere i valori fondanti per l’educazione e la crescita dei più giovani quali l’amicizia, il fair play, il rispetto e l’aiuto reciproco».