Il presidente della Regione Giovanni Toti ha ribadito ieri che anche la passeggiata a mare di Levante a Zoagli sarà sistemata. I soldi necessari sono stati assegnati. I lavori dovranno essere appaltati entro settembre ma non c’è dubbio che l’amministrazione commissariata rispettarà i tempi. La passeggiata, devastata dalla mareggiata del 29-30 ottobre, potrebbe essere quindi pronta per l’estate 2021.La passeggiata di ponente era stata riparata quasi completamente in tempi brevi.

Il sopralluogo dell’assessore regionale Raul Giacomo Giampedrone con il commissario prefettizio Ornella Sansalone; presente anche il consigliere regionale Alessandro Puggioni (foto archivio)