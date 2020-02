Urbanistica: riutilizzo dei locali accessori su strada, decideranno i comuni

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca dell’interrogazione sul riutilizzo dei locali accessori, di pertinenza di fabbricati e immobili non utilizzati

Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione sulla legge regionale 24 dicembre 2019 n. 30 che promuove il riutilizzo per l’uso residenziale, turistico – ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenza di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati e di immobili non utilizzati da almeno 5 anni. Il consigliere ha rilevato che la normativa non esplicita la possibilità di esclusione e/o di limitazione riguardo al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica e ha chiesto alla giunta come verrà specificato ai Comuni che le proprie deliberazioni possono limitare e/o escludere l’utilizzo residenziale su strada pubblica anche per gli immobili non utilizzati da almeno 5 anni.

L’assessore all’urbanistica Marco Scajola ha risposto: « L’ipotesi indicata nell’interrogazione non è prevista dall’articolo 4 della legge che stabilisce, infatti, che entro il 30 aprile 2020 i Comuni possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della leggere relative al riutilizzo per residenziale dei locali accessori. Sempre nella stessa tipologia dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato – ha aggiunto – i Comuni posso altresì individuare quelle parti del territorio comunale interessate da fenomeni di risalita della falda nelle quali è esclusa la possibilità del riutilizzo. Queste facoltà – ha sottolineato – sono dunque limitate ai soli locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato e, pertanto, non si applicano alla tipologia normativa degli immobili inutilizzati da 5 anni».