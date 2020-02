Sestri: i carabinieri scovano ricercato, lui finge malore

I Carabinieri della Stazione di Sestri levante hanno tratto in arresto un napoletano di 63 anni, gravato da precedenti di polizia, in ottemperanza a due ordinanza di revoca della misura della detenzione domiciliare ed applicazione della custodia cautelare in carcere, emesse dalle Procure di Bolzano e Grosseto.

L’uomo, scarcerato lo scorso fine mese di gennaio 2020 dalla Casa di Reclusione di Bolzano, era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare senza di fatto mai ottemperarvi e rendendosi irreperibile. Fermato ieri sera per un controllo, in un primo momento ha fornito ai Carabinieri di Sestri Levante false dichiarazioni sulla propria identità; poi, vistosi scoperto, ha accusato un malore. Trasportato al Pronto Soccorso, ne è stato dimesso con un giorno di prognosi venendo quindi associato presso la Casa di Reclusione di Chiavari.