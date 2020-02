Scuola: ‘Movi-menti’, 46 laboratori contro la povertà educativa

Dal Consorzio Tassano riceviamo e pubblichiamo

Crescere bene. Un crescere che non è solo rivolto ai minori, ma alle loro famiglie, alle scuole e alla comunità nel suo complesso. Questa la forza del progetto Movi-menti che opera con energia alla promozione della comunità educante e al rafforzamento delle competenze cognitive e non cognitive dei minori.

Il progetto, sostenuto da Con i Bambini, impresa sociale nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile vede protagonisti 5 regioni italiane: Liguria (Tigullio), Valle d’Aosta, Piemonte (Canavese), Campania (Salernitano) e Sicilia (Val di Noto) per un complessivo di 50 partner territoriali, tra cui 13 istituzioni scolastiche.

In particolare, per la regione Liguria le attività di Movi-menti, coordinate dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali insieme alla cooperativa Il Sentiero di Arianna, al Villaggio del Ragazzo e all’associazione Artù stanno operando presso sei Istituti comprensivi del Tigullio, in particolare Santa Margherita Ligure, Chiavari 2, Lavagna, Cogorno, Cicagna e Valli e Carasco.

Quarantasei sono i laboratori sportivi e quelli legati alle materie artistico-scientifiche attivati sin ora nelle scuole per i più di mille studenti coinvolti dai propri insegnanti.

L’offerta formativa sta infatti offrendo stimolanti opportunità di crescita attraverso la partecipazione a nuove e insolite esperienze incentrate sull’apprendimento cooperativo e sul problem solving collaborativo che Stefano Aliquò, referente del progetto per la Liguria, definisce “nella capacità di un individuo di impegnarsi efficacemente in un processo in cui due o più soggetti tentano di risolvere un problema condividendo la comprensione e gli sforzi necessari per arrivare a una soluzione e mettendo insieme le loro conoscenze, abilità e sforzi per raggiungere quella soluzione”.

Gli studenti si stanno così cimentando nella pratica di sport alternativi quali lo scherma, il tiro con l’arco e il tennis tavolo, attività queste spesso considerate dalle famiglie come costose ed elitarie o oscurate dalla scena degli sport più classici e comuni.

Attività scientifiche o legate alla tecnologia e ai media come la robotica educativa in cui i ragazzi possono progettare e costruire robot animati, radio, giornalismo e fotografia per apprendere competenze nel campo dell’analisi dei media e attività di biologia per conoscere il paesaggio e le piante del proprio territorio.

Musica e teatro per educare i ragazzi alla comunicazione emotiva. Laboratori di mosaico che ben miscelano l’arte con le scienze. Laboratori di ceramica e cavierdage metodo di scrittura poetica che aiuta a creare poesie e pensieri attraverso un processo ben definito, non partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti e rafforzati dalla bellezza di poter manipolare e creare con l’argilla.

Sessioni di Philosophy for Children capaci di porre i giovani dinanzi ad una realtà: costituire loro stessi una comunità di ricerca la quale, per essere tale necessita di essere altresì filosofica, ovvero a disposizione di tutti. In questo modo gli studenti possono diventare parte attiva di un unico sistema, riflettere su temi verso i quali, forse non si sarebbe mai realizzato lo slancio di un loro. Indagare dunque svolge un ruolo fondamentale e la comunità di ricerca si delinea come un potente supporto di questo processo esplorativo.

La scuola, nel Tigullio, con il progetto Movi-menti e i suoi laboratori, diventa così luogo in cui praticare il benessere collettivo della comunità e attivare i futuri cittadini di uno dei territori più “vecchi” d’Europa.

“Sostenere i bambini perché possano dare una spinta alla comunità, diventando i protagonisti di proposte di crescita ed esperienze all’interno della propria famiglia. Osare si può! Cambiare anche!”

Il progetto MOVI-MENTI è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org