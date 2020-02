Saldi: il tempo protagonista, stagione con luci e ombre

Terminata la stagione dei saldi invernali, è difficile tirare le somme e capire come è andata. Unico dato affidabile il tempo sarebbe stato protagonista, nel bene e nel male. Secondo alcuni la mancanza di inverno e il continuo parlare di innalzamento delle temperature, non ha assolutamente invogliato ad acquistare capi invernali. Secondo altri è stato invece il bel tempo ed il tepore delle temperature a portare più gente in riviera,m a far uscire più spesso le persone inducendo a maggiori acquisti. Il buon esito degli sbarazzi farebbe comunque pensare a vendite con importi modesti.

E adesso tutti in attesa dei saldi estivi: dal 4 luglio al 18 agosto.