Regione: un ordine del giorno per esprimere solidarietà a Patrick Zaky

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Luca Garibaldi (Pd) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a esprimere solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia di Patrick George Zaky, il ricercatore presso l’università di Bologna, arrestato fra il 6 e il 7 febbraio scorso in Egitto con l’accusa di avere diffuso notizie false e di attentare alla sicurezza nazionale. Il documento esprime solidarietà alla famiglia e all’università di Bologna e chiede alla giunta di esprimere il massimo impegno dell’amministrazione regionale a collaborare con gli enti preposti affinché il governo italiano chieda alle istituzioni egiziane il rilascio immediato del ricercatore, di inviare l’ordine del giorno al presidente del Consiglio dei ministri affinché assuma ogni iniziativa utile per il rilascio di Patrick George Zaky. Il documento, infine, chiede al governo italiano di promuovere in tutte le sedi delle istituzioni dell’Unione Europa, di attivarsi per la scarcerazione del giovane ricercatore.