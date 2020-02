Recco: rifiuti abbandonati a Punta Sant’Anna, via alla bonifica

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il molo e l’area di punta Sant’Anna sono stati in balia dei rifiuti e degli ingombranti, depositati sulla banchina dalle mareggiate e abbandonati da cittadini poco rispettosi dell’ambiente. Così ieri mattina gli operatori della ditta GeG hanno bonificato l’area rimuovendo un frigorifero, un vecchio televisore, tre canoe rotte e poi sedie, plastica e lamiere in grande quantità. Il massiccio intervento di pulizia si è reso necessario per restituire decoro a un’area che sarà presto interessata dai lavori per la realizzazione dello stadio intorno alla piscina di Punta San’Anna, dove si svolgeranno le partite di finale dei coppa dei Campioni.

Poche, ma sicuramente incivili, sono quelle persone che preferiscono abbandonare i rifiuti ingombranti dove capita, piuttosto che portarli direttamente nel centro di raccolta di Valle della Né oppure chiamare il numero verde 800108040 per richiedere il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, elettrodomestici dismessi o residui di sfalcio.

“L’abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti è il grave danno alla comunità che pochi incivili fanno senza alcuna giustificazione – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin -. Abbandonare un materasso, un mobile, o ancora peggio, un elettrodomestico in strada o vicino al mare ha un costo per tutta la comunità e l’immagine della città ne soffre. Recco sarà presto sotto i riflettori internazionali, quando a giugno prossimo si compirà l’atto finale del massimo torneo continentale di pallanuoto. E’ sicuramente una sfida ma dobbiamo presentare la città nella veste migliore, continuando a crescere con una nuova cultura della raccolta dei rifiuti ne dell’educazione civica di tutti i cittadini per avere, tutto l’anno, una città ordinata, pulita e accogliente”.