RASSEGNA STAMPA. Fiorani (Volpi) interessato alla Samp

Oggi, martedì 18 febbraio

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX Chiavari: Giampiero Fiorani, consigliere di Gabriele Volpi, interessato alla Sampdoria e ai cinema di di Massimo Ferrero.

Lavagna: in ansia per allievo ufficiale imbarcato sulla nave da crociera Diamond in quarantena in Giappone per il coronavirus. Lavagna: il Comune consegna 850 borracce agli studenti. Lavagna: incontro sul popolo curdo. Lavagna mozione sulla palestra don Gnocchi. Chiavari: Toti inaugura sede del suo movimento e promette interessamento per lo scolmatore. Chiavari: il Pd su scuola, cultura, formazione. Chiavari: sosta disabili, tre ore gratis. Chiavari: ad aprile quattro concerti jazz. Chiavari: “inguaribili lettori” al via. Chiavari: studenti del Levante ad Auschwitz.

Zoagli: primi movimenti in vista delle elezioni. Rapallo: la Lega congela il caso cous-cous. Santa Margherita Ligure: lavori al porto finanziati (Commento. I milioni di cui si parla sono 15, ma sono sempre gli stessi).

Camogli: altra nascita nella casa che ospita le migranti nigeriane. Camogli: nuovi giochi in via Castagneto. Recco: in stazione collegamento con bus e ascensore. Recco: la crociata del consorzio contro Tripadvisor (Commento. il vero arbitro su qualità e servizio sono i clienti). Recco: carnevale, raffica di divieti. Recco: Caffé Philo con il professor Alabastro. Recco: il giorno del ricordo. Recco: nuovo marciapiedi dal centro a Megli.

San Colombano: primi movimenti in vista delle elezioni. Mezzanego: capriolo investito e abbandonato.