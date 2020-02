Un 31enne romeno senza fissa dimora e con precedenti è stato identificato quale autore del furto perpetrato a fine gennaio all’interno di un negozio di abbigliamento a Rapallo. Dopo aver rimosso le placche anti-taccheggio, l’uomo si è impossessato di un giubbotto del valore commerciale di 70 euro. La Stazione Carabinieri di Rapallo lo ha deferito in stato di libertà per furto in esercizio commerciale, riuscendo anche a recuperare la refurtiva.