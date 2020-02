Rapallo: domenica, un pomeriggio di Carnevale

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Maschere, coriandoli, stelle filanti e tanta allegria per la festa più divertente dell’anno. Rapallo è pronta a festeggiare il Carnevale 2020 con un simpatico evento dedicato in particolare ai più piccini: la manifestazione rientra infatti in “Rapallo For Kids”, contenitore di manifestazioni dedicate ai bambini e alle famiglie nato la scorsa estate su idea di Marco Pogliani e consolidato nel periodo natalizio.

L’evento è organizzato dal Comune di Rapallo in collaborazione con Pro Loco del Capitaneato di Rapallo, Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo e Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio, a partire dalle 14.30, in piazza Martiri della Libertà (Chiosco della Musica). Il momento più atteso sarà la sfilata dei gruppi in maschera, con i partecipanti (tra cui, già confermate, numerose associazioni cittadine) pronti ad esibirsi e a fare a gara per il travestimento più originale e divertente.

La sfilata prenderà il via dal tratto pedonale di via Mameli per poi raggiungere il Chiosco della Musica. I partecipanti potranno votare il “gruppo più bello” tra quelli che parteciperanno alla sfilata-concorso tramite le cartoline che verranno distribuite direttamente sul posto e nelle scuole cittadine nei giorni antecedenti l’evento. Le cartoline dovranno essere inserite entro le 16 nelle apposite urne che verranno posizionate al Chiosco della Musica. Ecco poi la “gara nella gara”: ai bambini presenti in piazza verrà chiesto l’Istituto di appartenenza. La scuola con maggior numero di partecipanti riceverà il Palio di Carnevale 2020.

Musica, distribuzione di gustose frittelle e animazione per i bimbi completeranno l’atmosfera carnevalesca. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva, 1 marzo.

Si informa che, in occasione del Carnevale 2020, domenica 23 febbraio è prevista la chiusura alla circolazione veicolare (con divieto di sosta con rimozione forzata) a tutte le categorie di veicoli nel lungomare Vittorio Veneto dalle ore 11 alle ore 24, così come da ordinanza emessa dalla polizia municipale.