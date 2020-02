Rapallo: Bagnasco in Valpolcevera tra gli agricoltori

Questa sera il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in qualità di vicesindaco della Città metropolitana di Genova e di consigliere Anci, un importante gruppo di cittadini di Pontedecimo, in Valpolcevera per affrontare le problematiche più rilevanti del territorio, in particolare gli interventi si sono concentrati sul tema dell’agricoltura. Comune per altro a quelli delle vallate del Tigullio. In particolare ha parlato dei contributi europei destinati al mondo agricolo.

Commenta il sindaco: “Mi piace scendere in campo in mezzo alle persone, ascoltare i problemi dalla loro viva voce e carpire dalle loro parole, gli spunti e le soluzioni determinate dalla loro esperienza.

Esporrò in parlamento, le loro 3 proposte di legge sull’agricoltura che riguardano le agevolazioni fiscali e la richiesta di supporto concreto alle realtà agricole preziosissime, ma oggi in forte sofferenza.

Desidero farmi portavoce degli agricoltori, credendo fermamente nella loro battaglia e credo che custodire il nostro territorio sia di fondamentale importanza”.