Nel 2011 a Rapallo vi è stata la rivoluzione della viabilità in piazza Genova, anche per favorire il deflusso delle auto in uscita dallo svincolo autostradale. Proprio per questo Autostrade aveva garantito e sottoscritto una convenzione in cui si impegnava a contribuire alla spesa con 700.000 euro. Mai versati. Ora il Comune, dopo avere avanzato varie richieste rimaste infruttuose, va alla carica. Ha affidato l’incarico di far valere i propri diritti Paolo Mellina Barese.

La statua che accoglie chi arriva a Rapallo dall’autostrada in piazza Genova